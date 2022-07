Fora de casa, o Anápolis enfrenta o Real Noroeste, do Espírito Santo, neste sábado (23), às 15 horas, no Estádio José Olímpio Rocha, em Águia Branca (ES). É o jogo de ida da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

A 4ª Divisão nacional deixou para trás a fase de grupos e passa a desafiar seus componentes em duelos no estilo mata-mata. São 16 chaves, de duas equipes, nesta etapa do funil que eliminará mais 16 times da competição nacional.

O Anápolis disputa o mata-mata da Série D pela segunda vez. A última participação nesta fase mais adiantada da competição foi em 2016, quando o Galo da Comarca superou a Caldense-MG, após duelos equilibrados e disputa por pênaltis. Depois, o time anapolino ainda encarou o Volta Redonda-RJ, mas parou por ali.

O Anápolis almeja chegar mais longe na competição nacional. Para tanto, o Galo precisará reencontrar o trilho das vitórias. A equipe chegou a embalar e enfileirar sete vitórias na fase de grupos, mas caiu de rendimento na reta final e não vence há cinco jogos (três empates e duas derrotas).

Ainda assim, a única equipe goiana a conquistar classificação para a 2ª fase terminou a primeira parte da competição na 2ª colocação do Grupo A5.

Para o primeiro jogo do Anápolis no Espírito Santo, o técnico Luiz Carlos Winck não pode contar com o zagueiro Felipe Chaves, machucado, e com o atacante Gustavo Vintecinco, que cumprirá suspensão. Tibúrcio e Igor Bahia devem entrar, respectivamente.

A tendência é que o Galo da Comarca entre em campo com: Leandro; Fábio, Márcio Luiz, Tibúrcio e Léo Carvalho; Batista, Stefano e Zizu. Romarinho, Igor Bahia e Erick Bahia.

Terceiro colocado do Grupo A6, o Real Noroeste chega à 2ª fase da Série D dividindo as atenções com a disputa da semifinal da Copa Espírito Santo. Na última quarta-feira, o adversário do Galo da Comarca ficou no empate, sem gols, em casa, com o Rio Branco.

A decisiva partida da volta entre Anápolis e Real Noroeste será disputada no próximo domingo (31), no Estádio Olímpico, em Goiânia, às 16 horas. O Estádio Jonas Duarte está impossibilitado de receber os jogos devido a realização de um evento no local.