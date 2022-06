No encerramento da 10ª rodada do Grupo A5 da Série D do Brasileior, o Anápolis empatou por 1 a 1 com o Costa Rica, na tarde deste domingo (19), no Estádio Laertão, em Costa Rica (MS).

O Galo da Comarca interrompeu a sequência de vitórias, que durou sete jogos, mas está invicto há nove partidas. O Anápolis tem apenas uma derrota na Série D, para o Brasiliense, na estreia.

O Brasiliense é líder da chave e o Anápolis, que poderia até ter assumido a liderança, é 2º colocado, agora com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Anápolis enfrenta o Iporá, em Iporá.