Esporte Série D: Anápolis vence duelo contra o Grêmio Anápolis Galo da Comarca fez 3 a 1 na Raposa para vencer pela primeira vez no Grupo 5

O Anápolis levou a melhor no duelo local contra o Grêmio Anápolis. Neste sábado (30), o Galo da Comarca fez 3 a 1 na Raposa e venceu pela primeira vez na Série D. A partida foi disputada no Estádio Jonas Duarte, pela 3ª rodada do Grupo 5. O resultado leva o Anápolis para a faixa de classificação. Com 4 pontos, o Galo da Comarca assume a 4ª colocação. A pontuação...