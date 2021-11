Esporte Série D: Aparecidense vence Campinense no jogo de ida da final Camaleão pode apenas empatar jogo da volta, no sábado (13), em Aparecida de Goiânia, para conquistar seu primeiro título nacional

A Aparecidense saiu na frente na final da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana venceu o jogo de ida por 1 a 0 o Campinense, neste sábado (6), gol de David, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Agora, precisa de apenas um empate para ser campeão da competição no próximo sábado (13). A partida da volta será às 16 horas de sábado (13), no Estádio Anníba...