O Iporá e o Anápolis, dois dos representantes goianos na Série D do Brasileiro, jogam em casa na penúltima rodada da 1ª fase com o mesmo objetivo, a vitória, apesar de estarem em situações diferentes no Grupo A5 da competição nacional. Ambos jogam na tarde deste domingo (10).

A outra agremiação goiana, o Grêmio Anápolis, vai ao Distrito Federal para enfrentar o Ceilândia-DF, neste sábado (9), no Estádio Abadião, em Ceilândia-DF.

O Galo da Comarca, classificado antecipadamente, soma 24 pontos, mas não vence há três jogos e receberá neste domingo (10) o Operário-MT, adversário que está em 4º lugar na chave (15 pontos) e trava disputa acirrada pela vaga com Ceilândia-DF e Iporá (ambos com 14 pontos, mas separados nos critérios de desempate). Caso conquiste a vitória em casa, no Estádio Jonas Duarte, o Anápolis poderá ajudar o Iporá.

A equipe do Oeste goiano entrará em campo um pouco mais cedo, neste domingo (10). Jogando em casa, no Estádio Ferreirão, o Iporá tem um desafio difícil pela frente - vencer o líder do Grupo A5, o Brasiliense-DF (31 pontos). Porém, o Lobo Guará se desfez de um dos principais jogadores - o goleiro Cleriston, que nesta semana acertou a transferência para a Aparecidense, que disputa a Série C. O Iporá precisa da vitória em casa para, na última rodada, decidir a vaga fora, contra o Operário-MT.

O Grêmio Anápolis venceu o Anápolis na rodada passada por 1 a 0, chegou a 11 pontos, mas a vaga está muito distante. A Raposa precisa vencer dois jogos restantes - Ceilândia-DF e o lanterna Ação-MT (na última rodada) -, além de torcer para que Operário-MT e Iporá percam neste final de semana e ainda tropecem na derradeira rodada.