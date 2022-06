Esporte Série D: goianos buscam pontos para se aproximarem do G4 Grêmio Anápolis e Iporá possuem compromissos que podem ajudar os clubes a subirem na classificação do Grupo 5

Penúltimo colocado na tabela de classificação do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Anápolis desafia o líder Brasiliense neste sábado (11), às 15h30, no Estádio Defelê, em Brasília. Apesar da campanha fraca na 4ª Divisão, o campeão goiano de 2021 ainda sonha com a classificação. O Grêmio Anápolis tenta, contra o Brasiliense, sua segunda vitória...