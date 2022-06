Grêmio Anápolis e Iporá empataram por 0 a 0, neste sábado (18), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 10ª rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Na luta pela classificação, o Lobo Guará tem 13 pontos e perdeu a chance de entrar na faixa de classificação.

O Iporá está empatado em pontos com o Costa Rica-MS, mas perde no número de vitórias, primeiro critério de desempate.

O outro representante goiano na Série D, o Anápolis, joga neste domingo (19), contra o Costa Rica. O Galo da Comarca soma sete vitórias seguidas, está com classificação encaminhada e pode assumir a liderança da chave, mas precisa vencer e superar o Brasiliense em saldo de gols. O Anápolis joga fora, no Estádio Laertão, às 16h30.

O Brasiliense é o primeiro classificado do grupo depois de vencer o Ceilândia por 1 a 0, gol de falta de Bernardo. O time do DF tem 25 pontos, 12 de vantagem para o 5º colocado, o Iporá, mas, mesmo se for alcançado em pontos, não será ultrapassado em número de vitórias pelo primeiro time fora da faixa de classificação. Restam quatro rodadas.

O Grêmio Anápolis tem 8 pontos e é o penúltimo colocado.