Esporte Série D: Iporá busca 1ª vitória em confronto goiano contra a Raposa, no Ferreirão Entre os goianos que estão na disputa do Campeonato Brasileiro, o Lobo Guará o único que ainda não venceu e tenta superar o Grêmio Anápolis como mandante

Dois times goianos podem terminar a 5ª rodada da Série D na faixa de classificação do Grupo 5. Anápolis e Grêmio Anápolis precisam vencer seus duelos para finalizarem a jornada entre os quatro primeiros. A Raposa entra em campo primeiro, em novo confronto goiano na competição. No Estádio Ferreirão, o Grêmio Anápolis desafia o Iporá, no domingo (15), a partir das 15h3...