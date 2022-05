Esporte Série D: Iporá busca 1ª vitória, em rodada que o Anápolis quer embalar Time goianos entram em campo neste final de semana pela 6ª rodada da 4ª Divisão; Grêmio Anápolis fecha a jornada, na quarta-feira (25)

Das equipes goianas no Campeonato Brasileiro, considerando as quatro Divisões, o Iporá é um dos dois representantes do Estado que ainda não venceram na competição nacional. O Lobo Guará terá nova chance para vencer neste sábado (21), pela 6ª rodada da Série D, diante do Ceilândia, fora de casa. O duelo será disputado no Estádio Abadião, a partir das 15h30.Além do Iporá, o Atl...