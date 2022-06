Dois representantes goianos na Série D do Brasileiro terão jogos importantes no fim de semana em termos de classificação à próxima fase. Iporá e Anápolis são as equipes de Goiás que brigam por vaga no Grupo A5 da Série D e jogam por vitória, fora de casa, para se consolidarem na chave que tem concorrentes do Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O primeiro a entrar em campo será o Iporá, que defende uma invencibilidade de cinco jogos e vem de três vitórias seguidas: sobre Ceilândia (2 a 1) e Ação-MT (2 a 1 e 3 a 0). Por causa desta arrancada, o Lobo Guará tem 12 pontos, briga pelo 4º lugar e terá o Grêmio Anápolis (7 pontos) como adversário na tarde deste sábado (18), no Jonas Duarte, às 16 horas. Um triunfo fora sobre o Grêmio Anápolis, que faz campanha decepcionante, deixará o Iporá cada vez mais vivo.

O Anápolis galopa na chave. O Galo da Comarca venceu o Ação-MT por 2 a 0 com dois belos gols (do zagueiro Tibúrcio e do meia Bernardo), soma sete vitórias seguidas e disputa a liderança da chave com o Brasiliense (22 pontos). O Anápolis jogará na tarde deste domingo (19), em Costa Rica-MS, no Estádio Laertão, às 16h30. O time de Anápolis anunciou a contratação do zagueiro Marcel Canssi, de 25 anos. Ele veio do Gaúcho-RS.