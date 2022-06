No duelo entre clubes goianos na 11ª rodada da Série D, o empate por 1 a 1 entre Iporá e Anápolis, neste domingo (26), em Iporá, garantiu a classificação do Galo da Comarca à próxima fase da 4ª divisão nacional.

Vice-líder do Grupo A5, o Anápolis foi aos 24 pontos, 10 a mais do que o Iporá, 5º colocado, e não pode mais ser alcançado por times de fora do G4 até o fim da 1ª fase. Restam três rodadas.

Leia também:

+ Grêmio Anápolis é derrotado no Jonas Duarte

O Iporá segue em 5º lugar, a 1 ponto do G4, fechado pelo Operário-MT, que tem 15.

Na partida disputada no Estádio Ferreirão neste dominog (26), Gustavo Vintecinco abriu o placar para o Anápolis no primeiro tempo. Ramon Pereira empatou aos 38 do segundo tempo, impedindo que o Anápolis ficasse colado no líder Brasiliense, que tem 28 pontos, 4 a mais que o Galo da Comarca.

Na próxima rodada, o Anápolis faz jogo local contra o Grêmio Anápolis. O Iporá joga fora de casa, contra o Costa Rica-MS. Os dois jogos são no domingo (2/7).