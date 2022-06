Esporte Série D: Iporá vence, de virada, e cola na faixa de classificação No Ferreirão, o Lobo Guará saiu atrás após gol de Felipe Tchelé, mas buscou a virada com tentos de João Araújo e Flávio

O Iporá venceu o Ceilândia, de virada, por 2 a 1, neste domingo (12), no Estádio Ferreirão, e colou na briga pela classificação à fase eliminatória da Série D. Com gols no 2º tempo, o time visitante abriu o placar com Felipe Tchelé, mas o Lobo Guará buscou o resultado com João Araújo e Flávio. Com o resultado, o Iporá ultrapassou o Ceilândia na tabela do Grupo 5 e assumiu a 5ª colocação c...