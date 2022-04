Esporte Série D: rodada terá duelo goiano, e Iporá busca 1ª vitória Terceira rodada da 4ª Divisão terá o primeiro dos seis jogos entre os clubes goianos no Grupo 5

A 3ª rodada da Série D será a primeira com um confronto goiano. Grêmio Anápolis e Anápolis duelam no Estádio Jonas Duarte, neste sábado (30), a partir das 16 horas, com foco em garantir uma posição na faixa de classificação do Grupo 5. Das 14 rodadas que a 1ª fase da Série D possui, seis delas terão confrontos goianos (ida e volta) entre Anápolis, Grêmio Anápolis e ...