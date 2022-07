O fim da passagem de Maurício Souza pelo Vasco significou o 32° ciclo de um técnico interrompido somando os Brasileiro das Séries A e B em 2022. Ao todo, das 40 equipes que ocupam as duas divisões, 26 já fizeram mudanças no comando, enquanto apenas 14 permanecem com o mesmo treinador do início da competição.

A Série B conta com 14 times que fizeram mudanças nos seus comandos técnicos. Destes, Vasco, Sport, Náutico, Guarani e Vila Nova já trocaram de treinador duas vezes na competição. Enquanto isso, apenas Cruzeiro (Paulo Pezzolano), Grêmio (Roger Machado), Criciúma (Cláudio Tencati), Londrina (Adilson Batista), Sampaio Corrêa (Léo Condé) e Ponte Preta (Hélio dos Anjos) não mexeram no cargo.

Na Série A, 13 mudanças aconteceram ao todo, com o Athletico-PR liderando o número de trocas com duas, já que demitiu Alberto Valentim, que começou o campeonato no comando, e Fábio Carille. Palmeiras (Abel Ferreira), Corinthians (Vítor Pereira), São Paulo (Rogério Ceni), Red Bull Bragantino (Maurício Barbieri), Botafogo (Luís Castro), Coritiba (Gustavo Morínigo), Avaí (Eduardo Barroca) e Fortaleza (Juan Pablo Vojvoda) não promoveram mudanças.

Para a atual temporada, os regulamentos das competições não possuem mais a regra que limitava a apenas uma demissão de técnico durante a edição do Campeonato Brasileiro. Ao longo da vigência da norma em 2021, diversas equipes driblaram o regulamento promovendo as saídas de seus treinadores "em comum acordo", já que esta maneira não contava como um desligamento apenas por parte do clube.

VEJA TODAS AS MUDANÇAS DE TÉCNICOS DOS CLUBES DAS SÉRIES A E B DO BRASILEIRO ATÉ AQUI

SÉRIE A

- América-MG: Marquinhos Santos para Vagner Mancini.

- Athletico-PR: Alberto Valentim para Fábio Carille; Fábio Carille para Luiz Felipe Scolari.

- Atlético-GO: Umberto Louzer para Jorginho.

- Atlético-MG: Antonio Mohamed para Cuca.

- Ceará: Dorival Júnior para Marquinhos Santos.

- Cuiabá: Pintado para António Oliveira.

- Flamengo: Paulo Sousa para Dorival Júnior

- Fluminense: Abel Braga para Fernando Diniz.

- Goiás: Glauber Ramos para Jair Ventura.

- Internacional: Alexander Medina para Mano Menezes.

- Juventude: Eduardo Baptista para Umberto Louzer.

- Santos: Fabián Bustos para Lisca.

SÉRIE B

- Bahia: Guto Ferreira para Enderson Moreira.

- Brusque: Waguinho Dias para Luan Carlos.

- Chapecoense: Gilson Kleina para Marcelo Cabo

- CRB: Marcelo Cabo para Daniel Paulista.

- CSA: Mozart para Alberto Valentim.

- Guarani: Daniel Paulista para Marcelo Chamusca; Marcelo Chamusca para Mozart.

- Ituano: Mazola Júnior para Carlos Pimentel.

- Náutico: Felipe Conceição para Roberto Fernandes; Roberto Fernandes para Elano.

- Novorizontino: Alan Aal para Rafael Guanaes.

- Operário: Claudinei Oliveira para interino.

- Sport: Gilmar dal Pozzo para Lisca; Lisca para Claudinei Oliveira.

- Tombense: Hemerson Maria para Bruno Pivetti.

- Vasco: Zé Ricardo para Maurício Souza; Maurício Souza para indefinido.

- Vila Nova: Higo Magalhães para Dado Cavalcanti; Dado Cavalcanti para Allan Aal.