Esporte 'Só vou empurrar para dentro', brinca Neymar sobre jovens na seleção Atacante disse em live que vai aproveitar o bom momento dos garotos brasileiros, como Vini Jr., Anthony e Rodrygo, para marcar gols pelo Brasil

A menos de 200 dias da Copa do Mundo do Qatar, Neymar afirmou estar totalmente focado na competição, o maior objetivo do atacante no ano. Apesar de ter vários objetivos pelo PSG ainda, o jogador disse que toda a sua preparação está voltada para o Mundial com a seleção brasileira, que será disputado entre novembro e dezembro. Neymar ainda brincou sobre a ascensão de jov...