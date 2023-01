A saída de Gabriel Baralhas, cujos direitos econômicos o Atlético-GO negociou com o Internacional, fecha a lista tríplice de transferências do Dragão no início desta temporada. As transações serviram para turbinar os cofres rubro-negros, mas abrem lacuna em termos de potencial técnico e tático para a equipe atleticana, que terá como principal missão buscar o acesso à Série A do Brasileiro em 2023.

A diretoria do Atlético-GO sabe que precisa ser certeira ao buscar no mercado os substitutos dos três jogadores. O rebaixamento à Série B nacional fez a permanência deles ficar praticamente inviável. Negociados, poderão render algo mais ao caixa do Dragão futuramente.

O trio chegou ao Dragão em 2020, em meses diferentes, de forma discreta. Foram reservas no início, ganharam espaço, se tornaram titulares, foram bicampeões do Goianão (2020 e 2022) e renderam, nos últimos dias, pelo menos R$ 12,5 milhões – os valores não são oficiais. Ao longo de dois anos, o trio se acostumou a ser titular e decisivo.

“É um período normal. Dois anos é um período muito bom. Acho que, se (jogador) se destaca, é porque temos também um trabalho de observação muito bom. Tem mais gente (clubes) interessada nos nossos jogadores. É porque nosso time realmente tinha qualidade”, comentou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, sobre a qualidade dos negociados e do time que foi rebaixado ano passado. Em período de tempo menor, o dirigente negociou os atacantes Everaldo (em 2017) e Júnior Brandão (2018), também de forma rentável.

Para o dirigente, há a obrigação de repor as perdas, mas ele vê com naturalidade a tarefa. “Estamos no caminho certo. Alguns jogadores têm muito a crescer. Estamos buscando as alternativas”, justifica Adson Batista. O clube usou três volantes no Goianão – Rhaldney, Mikael e Thiago Medeiros (prata da casa) - e procura no mercado dois jogadores da posição. Um deles é para o lugar de Baralhas, que chegou ao clube em 2020, logo após a primeira transferência do então titular, Edson Felipe.

Gabriel Baralhas, de 24 anos, teve 60% dos direitos econômicos negociados com o Inter, ficando os 40% restantes com o Atlético-GO. Os valores não foram revelados, mas devem ficar na casa dos R$ 5 milhões. O presidente do Atlético-GO aposta “numa venda futura” para tornar mais lucrativo o negócio.

Jovem, disciplinado e com potencial para crescimento técnico e tático sob comando do técnico Mano Menezes, Baralhas chega ao Sul para disputar Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A principal perda do Inter foi Edenilson, de 33 anos, para o Atlético-MG. Edenilson atuava mais avançado, enquanto Gabriel Baralhas, autor de 11 gols no Atlético-GO, deve ser utilizado como primeiro volante – no Dragão, também se destacou como segundo volante. A torcida do Inter sonha com títulos importantes.

Outro jogador negociado, o lateral Dudu, de 25 anos, foi para o Fortaleza. O Atlético-GO tinha 50% sobre os direitos econômicos do atleta, negociou 40%, embolsa R$ 2,5 milhões, ainda tem 10% e também confia que pode faturar algo mais com o jogador. A vitrine de Dudu é ampla: Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A. O lateral terá a concorrência de Tinga e Vitor Ricardo no tricolor, mas há muitos jogos para mostrar potencial ao técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, adepto das variações táticas – na equipe, Tinga costuma ser utilizado como uma espécie de terceiro zagueiro direito.

No final do ano passado, Wellington Rato estava próximo de ser anunciado pelo Fortaleza, mas acabou negociado para o São Paulo. Nos bastidores, diz-se que teria sido um pedido dele. A transferência rendeu R$ 5 milhões ao Dragão, que ainda detém 10% sobre os direitos econômicos do jogador de 30 anos, que chega a um clube que sonha com títulos e protagonismo, como na primeira década do século 21. A negociação dele foi lucrativa, pois Rato custou ao clube apenas R$ 10 mil, valor da multa paga ao Ferroviário-CE, em setembro de 2020.

No São Paulo, comandado por Rogério Ceni, Rato conviverá com a seca de títulos e as cobranças da torcida. Jogadores que se destacaram por outros clubes, como os atacantes Nikão e Pablo (ambos no Athletico-PR), chegaram com pompa, não emplacaram no tricolor e saíram. Wellington Rato terá de superar este dilema e dividir as tarefas técnicas e táticas com Luciano (ex-Atlético-GO), o argentino Calleri e o novato David. Por enquanto, jogou três vezes no Paulistão e foi elogiado. Rato tem a favor de si a capacidade de jogar pelos lados do campo, ser um meia-armador e até “falso 9’, como ocorreu algumas vezes no Dragão.