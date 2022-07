Edson e Marlon Freitas são titulares desde que chegaram ao Atlético-GO, no início de 2020. Ficaram valorizados pela regularidade e liderança. O ciclo da dupla no Dragão se aproxima do final, e a diretoria terá de buscar substitutos à altura. Edson está retornando ao futebol árabe, para atuar no Al Adalah (Arábia Saudita) durante dois anos, enquanto Marlon Freitas tem um acerto encaminhado para ser jogador do Botafogo durante três temporadas, a partir de 2023, e com o salário superior ao que ganha no time goiano.

Marlon Freitas é conhecido pela “liderança positiva” no vestiário, como foi lembrado pelo técnico Jorginho assim que o volante foi vaiado após desperdiçar pênalti na vitória sobre o Juventude-RS. Desde que Gilvan perdeu o posto de capitão, em 2020, quem melhor assimilou este papel tem sido Marlon Freitas.

O volante levantou duas taças de campeão do Estadual (2020 e 2022), cobrou pênaltis na maioria dos jogos e foi decisivo na final do Goianão 2022 (fez dois gols sobre o Goiás, no Antonio Accioly e na Serrinha), contra o Atlético-MG (ano passado, na Série A, após quase três meses sem atuar por causa de lesão no pé), diante do Fluminense (Copa do Brasil 2020) e na definição de vaga nos pênaltis com Cuiabá-MT (Copa do Brasil) e Olimpia (Sul-Americana).

Marlon Freitas afirma que ainda não “terminou a missão dele” no clube e espera cumprir a próxima - classificar o Dragão às quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo que a imprensa carioca dê como certo o acordo com o Botafogo, o jogador diz que o assunto é tratado pelos representantes.

“Meus empresários estão resolvendo todas as situações, até para eu estar focado nos meus jogos, de corpo e alma como sempre estive aqui. Vai chegar o momento em que o jogador vai ter de tomar a decisão, vai ter de entrar em algum momento”, afirmou Marlon Freitas, garantindo que não vai “se esconder ` das responsabilidades no Dragão.

Edson saiu em outubro de 2020 e foi para o Al Qadisiya. Pela negociação, o Atlético-GO recebeu cerca de US$ 300 mil - cerca de 1,6 milhão à época. A segunda transferência deve render mais um bom valor aos cofres do clube - a quantia não foi revelada.

Edson também é considerado como referência interna e não se esquivou de atuar na zaga na final do Goianão deste ano, quando Ramon Menezes se contundiu. É visto pela torcida como o melhor zagueiro do elenco, mesmo atuando algumas vezes na posição original, volante. Participou de dois títulos do Estadual (2020 e 2022).

No Dragão, Edson disputou 32 jogos em 2022 e fez um gol de cabeça, sobre o Cuiabá, pela Copa do Brasil. Na primeira passagem, atuou 28 vezes e também fez gol num cabeceio, sobre o Grêmio.

Marlon Freitas é um dos poucos atletas com mais de cem jogos pelo Atlético-GO, ao lado de Jorginho e o lateral Dudu. São 135 atuações até agora e 12 gols marcados.