Esporte SAF atrai times das séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas não é unanimidade Dos 40 times classificados para as duas principais divisões do país, 7 já são companhias privadas e 12 têm planos de se tornar

O número ainda pode aumentar, mas quase a metade dos clubes que vão participar das séries A ou B do Campeonato Brasileiro de 2022 são empresas, tem projeto de SAF aprovado ou querem adotá-lo. Os torneios devem ter início em abril. Dos 40 times classificados para as duas principais divisões do país, 7 já são companhias privadas e 12 têm planos de se tornar Socied...