Esporte Saiba como Verstappen pode conquistar primeiro título na F-1 neste domingo (5) Holandês não depende apenas de si no GP da Arábia Saudita, mas possui quatro possibilidade para selar o título do Mundial

Mesmo com Lewis Hamilton vindo de duas vitórias seguidas, é Max Verstappen quem tem a chance de selar a conquista do que seria seu primeiro título mundial da Fórmula 1 já neste final de semana, no GP da Arábia Saudita, a penúltima etapa do campeonato. Mas a tarefa do holandês de 24 anos não é das mais fáceis: ele precisa marcar 18 pontos a mais que o rival. É a primeira v...