Aos 35 anos, Messi disputa sua última Copa em altíssimo nível, com cinco gols marcados (é um dos artilheiros) e três assistências, além de atuações marcantes, como a das semifinal, contra a Croácia.

Sendo o argentino um dos melhores jogadores da história do futebol, as atenções são direcionadas, além da busca pelo inédito título, para os recordes que ele atingiu ou ainda pode atingir.

Confira que marcas o camisa 10 obteve no Mundial no Qatar e as que ele tem chance de registrar na final da Copa, no domingo (18), no estádio Lusail.

CINCO COPAS DO MUNDO

Messi se tornou no Qatar um dos atletas com mais participações em Copas (5), ao lado do português Cristiano Ronaldo, do alemão Lothar Mathtäus e dos mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez e Andres Guardado.

MAIS PARTIDAS EM COPAS

Messi divide com o alemão Matthäus a marca mais jogos disputados em Mundiais (25). Entrando em campo na decisão, se tornará o recordista isolado.

MAIS VEZES CAPITÃO EM COPAS

Messi tornou-se, ao jogar seis partidas no Qatar, o atleta que mais vezes atuou como capitão em Copas (18). O mexicano Rafa Márquez vem a seguir, tendo usado a tarja em 17 jogos.

ARTILHEIRO DA ARGENTINA

Messi, com as cinco bolas que mandou para as redes no Qatar, chegou a 11 gols em Copas, deixando para trás os compatriotas Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona e Guillermo Stábile (ambos 8).

MAIS MINUTOS EM COPAS

Messi contabiliza 2.194 minutos jogados em Mundiais. Ele só está atrás de Paolo Maldini (Copas de 1990, 1994, 1998 e 2002) e precisa jogar 24 minutos da final para ultrapassar o zagueiro/lateral italiano (2.217 minutos).

MAIS VITÓRIAS EM COPAS

Messi acumula 16 vitórias nas 25 partidas que disputou em Mundiais. À frente dele apenas o alemão Miroslav Klose, com 17 vitórias em 24 jogos (Copas de 2002, 2006, 2010 e 2014).

MAIS VEZES O MELHOR EM CAMPO

Messi, eleito quatro vezes o "Man of the Match' no Qatar, tem em sua coleção dez prêmios de melhor do jogo (instituído na Copa de 20002), três a mais que o português Cristiano Ronaldo.