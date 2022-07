Esporte Sainz é o mais rápido do dia nos treinos em Silverstone Atual campeão e líder da temporada em 2022, Max Verstappen, da Red Bull, ficou em quarto, uma posição na frente de Charles Leclerc, da Ferrari

Carlos Sainz terminou como o mais rápido do dia nos treinos livres para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha da Fórmula 1, nesta sexta-feira (1º). Em Silverstone, o espanhol da Ferrari registrou 1m28s942 e foi seguido no pódio por dois britânicos: o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1m29s105, e Lando Norris, da Mc Laren, com 1m29s118. Atual campeão e líde...