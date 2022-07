Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido do dia no segundo treino livre do GP da França de Fórmula 1, nesta sexta-feira (22). O espanhol anotou 1min32s527 em sua melhor volta no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet.

Charles Leclerc, companheiro de equipe de Sainz, foi o segundo com 1min32s628 e Max Verstappen, da Red Bull Racing, completou o top 3 com 1min33s077.

Nos primeiros minutos do treino, a Ferrari e a Red Bull optaram por deixar seus pilotos nos boxes. O piloto que tinha a volta mais rápida era George Russel, da Mercedes, com 1min34s810.

Mas quando Leclerc foi para a pista, sua primeira volta já foi o suficiente para desbancar o inglês: 1min34s182.

Verstappen fez um tempo superior ao de Leclerc, mas o companheiro de equipe do monegasco, Carlos Sainz, deu o troco e conseguiu a volta mais rápida do dia até aquele momento: 1min33s322 — marca superior ao tempo de Leclerc, o mais rápido no primeiro treino livre.

Sainz conseguiu melhorar ainda mais seu tempo na segunda metade da sessão e conseguiu baixar para 1min32s527.

Lewis Hamilton, que só assistiu o primeiro treino livre, fez o quinto melhor tempo do TL2 com 1min33s517.

A Ferrari mostrou que seu carro está muito bem na França, e mesmo com Verstappen correndo com pneus macios como os pilotos da equipe italiana, o atual campeão da F1 não conseguiu bater o tempo de Sainz.

Os pilotos voltam a correr neste sábado (23), às 8h (de Brasília), no terceiro treino livre. O treino de classificação para o grid de largada acontece 11h. A corrida no domingo será às 10h.