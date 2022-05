Esporte Salah deixa gramado lesionado e preocupa para a final da Champions Jogador teria deixado o gramado de Wembley com dores na virilha, durante a final da Copa da Inglaterra, conquistada pelo Liverpool

Aos 30 minutos do primeiro tempo entre Chelsea e Liverpool, pela final da Copa da Inglaterra, o egípcio Mohamed Salah sentou no chão e precisou de atendimento. Reclamando de dores, o jogador foi substituído por Diogo Jota e agora preocupa para a final da Champions League, marcada para o dia 28 de maio, em Paris, contra o Real Madrid. De acordo com o jornal 'Liver...