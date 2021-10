Esporte Salah ganha lobby por Bola de Ouro, mas números favorecem concorrentes Apesar de a temporada 2021/22 de Salah ser, até o momento, incomparável, a Bola de Ouro e o prêmio de melhor do mundo da Fifa levam em consideração o desempenho no ano todo, desde janeiro

A pouco mais de um mês do anúncio do vencedor da Bola de Ouro, que premia o melhor jogador do mundo em 2021, Mohamed Salah está mais em alta do que nunca. Depois de arrasar o Manchester United com três gols e uma assistência na goleada do Liverpool por 5 a 0 no domingo (24), o egípcio viu seu nome ficar mais cotado para a maior glória individual do esporte. Mas como e...