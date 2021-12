Esporte Salah marca de pênalti, Liverpool vence o Aston Villa e encosta no City Com o resultado, os Reds chegam 37 pontos e ficam com o segundo lugar. O líder Manchester City, que venceu o Wolverhampton mna rodada, tem 38 pontos

O Liverpool bateu o Aston Villa por 1 a 0 na tarde deste sábado (11), em Anfield, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, e voltou a encostar na liderança da competição. O gol foi marcado por Mohamed Salah, artilheiro da liga. Com o resultado, os Reds chegam 37 pontos e ficam com o segundo lugar. O líder Manchester City, que venceu o Wolverhampton mais cedo, tem 38...