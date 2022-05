Esporte Salah queria o Real Madrid na final e agora tem sede de vingança Há quatro anos, os espanhóis venceram por 3 a 1, em duelo que a saída de Salah (lesionado) foi creditada como um dos fatores cruciais para o resultado

Mohamed Salah, 29, fez 34 gols em 58 jogos na atual temporada do Liverpool. Foi incluído na lista dos seis finalistas do melhor da Premier League, votado pelos próprios jogadores. Terminou como artilheiro do torneio, ao lado de Son Heung-min, do Tottenham Hotspur (23). Conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Em estatísticas individuais, só não teve períod...