Esporte Saltador olímpico Ian Matos morre aos 32 anos Ele havia sido hospitalizado no Rio de Janeiro com um quadro de infecção na garganta. A bactéria, porém, desceu para o esôfago e, depois, para o pulmão. Nos últimos dias, seu estado de saúde se agravou

Morreu nesta terça-feira (21), aos 32 anos, o saltador olímpico Ian Matos. Ele estava internado no Rio de Janeiro desde o mês passado para tratar uma infecção e, nas últimas horas, sofreu uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada pela família do atleta. Ele havia sido hospitalizado no Memorial São Bento inicialmente com um quadro de infecção na gar...