O Santa Helena é campeão da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. A equipe, que precisava de apenas um empate para levantar a taça, acabou derrotada pelo Centro Oeste por 3 a 2 no tempo regulamentar, mas venceu a disputa por pênaltis por 4 a 2 neste sábado (19), no Estádio Pedro Romualdo Cabral, em Santa Helena.

No jogo de ida da decisão, em Inhumas, o Santa Helena tinha vencido por 2 a 1, de virada. Como houve igualdade de pontos e saldo de gols após os dois jogos, a disputa foi para as penalidades.

É o segundo título que o Santa Helena conquista da 3ª Divisão. O primeiro foi em 2007, ano em que o Fantasma experimentou o início do que seria uma ascensão rápida. No ano seguinte, foi campeão da 2ª Divisão e, em 2010, foi finalista e vice do Goianão 2010, quando perdeu a decisão estadual para o Atlético-GO.

