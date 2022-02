Esporte Santos acerta com o técnico argentino Fabián Bustos Treinador tem 52 anos estava no Barcelona, de Guayaquil, e vai substituir Fabio Carille

O Santos acertou a contratação do técnico argentino Fabián Bustos, do Barcelona-EQU, de Guayaquil, para substituir Fabio Carille. O treinador tem 52 anos e vivia o sonho de trabalhar no futebol brasileiro, o maior da américa do Sul no seu entendimento. Sua comissão técnica no Barcelona tinha cinco profissionais: os auxiliares Lucas Ochandorena e Segundo Alejandro Castil...