Esporte Santos anuncia morte de Dorval, um de seus maiores ídolos, aos 86 anos Dorval é o quinto jogador com mais partidas na história do clube, com 610 atuações, e o sexto maior artilheiro

O Santos anunciou na manhã deste domingo (26) a morte do ex-jogador Dorval, um dos principais ídolos de sua história. Ponta direita do que é considerado o melhor ataque da história da equipe, com Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe, ele tinha 86 anos e estava internado na Casa de Saúde de Santos. De acordo com as informações divulgadas pelo clube por meio de Sandra...