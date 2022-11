O Santos anunciou nesta quarta-feira (16) o técnico Odair Hellmann. Ele tem 45 anos e foi bem avaliado por Paulo Roberto Falcão, novo coordenador esportivo do time alvinegro. O contrato vai até o fim de 2023.

"Odair Hellmann é o novo técnico do Santos FC. Ele foi anunciado na tarde desta quarta-feira (16) pelo presidente do Santos FC, Andres Rueda, e pelo coordenador esportivo do Clube, Paulo Roberto Falcão. Ele tem 45 anos e foi auxiliar-técnico na conquista do ouro olímpico para a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O novo comandante do time santista estava no Al-Wasl FC, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e o contrato com o Peixe vai até o final de 2023", disse o Santos, em nota oficial.

Falcão começou nesta quarta-feira o trabalho no Santos e já procurou os representantes de Odair. A negociação foi fechada rapidamente. O clube tinha outras opções, mas queria um comandante ainda nesta semana e não esperou mais pela resposta de outros profissionais sondados, como o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza.

Odair Hellmann estava no Al Wasl e já foi cogitado no Santos outras duas vezes. Em ambas as oportunidades, o treinador não teve como deixar os Emirados Árabes Unidos por compromissos contratuais ou pessoais. Agora, o namoro virou realidade.

Natural de Santa Catarina, Odair começou a carreira como técnico profissional no Inter no fim de 2017 após trabalho vencedor nas categorias de base do clube gaúcho. Em 2020, ele foi para o Fluminense e saiu em dezembro, quando recebeu a proposta do Al Wasl considerava "irrecusável financeiramente".

O Santos viu Lisca pedir demissão em setembro e terminou o Campeonato Brasileiro com Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, como interino. Desde então, o Peixe recebeu o "não" de treinadores como Marcelo Bielsa e Sebastián Beccacece e agora fechou com Odair.