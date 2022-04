Esporte Santos bate América-MG por 3 a 0 e assume a liderança da Série A Peixe tem sete pontos e assume a 1ª colocação por ter um gol a mais de saldo que o vice Atlético-MG

O Santos fez uma ótima partida para bater o América-MG na Vila Belmiro por 3 a 0. Marcos Leonardo e Zanocelo, duas vezes, fizeram para o Peixe. Essa é a segunda vitória consecutiva do Santos em casa no Campeonato Brasileiro —a quarta no geral. O Peixe chega agora a sete pontos na tabela e assume a liderança do campeonato, com um gol a mais de saldo que o vice Atlético-MG. A vitóri...