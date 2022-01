Esporte Santos confirma acerto com Ricardo Goulart, que celebra vestir a 10 Meia-atacante assinou contrato até o final de 2023 com o time alvinegro

O Santos anunciou a contratação de Ricardo Goulart, nesta terça-feira (11). Aprovado nos exames médicos, o meia-atacante de 30 anos assinou contrato válido até dezembro de 2023. Ele é o novo camisa 10 do clube alvinegro. "Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a cami...