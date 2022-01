Esporte Santos faz proposta 'ousada' e aguarda resposta de Ricardo Goulart Time alvinegro oferece o que seria o maior salário do clube e quer o jogador como garoto propaganda da venda de tokens

O Santos apresentou uma proposta para Ricardo Goulart nesta semana e aguarda pela resposta do meia-atacante nos próximos dias. O interesse do clube no jogador foi inicialmente publicado pelo GE e confirmado pelo UOL Esporte. A oferta santista inclui um salário fixo e variáveis em ações de marketing. O Santos oferece o que seria o maior salário do clube e quer Goular...