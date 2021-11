Esporte Santos supera desfalques, vence Fortaleza e afasta rebaixamento Vitória foi comemorada como um título. Santistas terão uma sequência das mais complicadas até o fim do Brasileiro

O Santos contou com dois gols de Marcos Leonardo, 18, para vencer o Fortaleza por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (25), e dar um importante passo para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Cria das categorias de base do clube, ele entrou no intervalo no lugar de Diego Tardelli, 36, que sentiu dores musculares, e abriu o placar em cobrança de pên...