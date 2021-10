Esporte Santos supera o Fluminense e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro Madson e Diego Tardelli, que marcou o primeiro gol dele com a camisa alvinegra, definiram o placar na vitória do Peixe sobre o Flu

O Santos iniciou bem, nesta quarta-feira (27), uma dura sequência que vive na tentativa de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o time dirigido por Fábio Carille venceu o Fluminense por 2 a 0 e deixou o grupo dos quatro últimos colocados da tabela. Madson e Diego Tardelli, que marcou o primeiro gol dele com a camisa alvinegra, defini...