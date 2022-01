O Santos informou nesta sexta-feira (7) que quatro jogadores do elenco profissional testaram positivo para a Covid-19: os meio-campistas Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez e os atacantes Marinho e Léo Baptistão.

Zanocelo e Sánchez farão novo teste no domingo (9). Se der negativo, a dupla estará à disposição para o início da pré-temporada, já que terá cumprido os dez dias de isolamento. Marinho e Baptistão têm retorno previsto para os dias 14 e 15 de janeiro, respectivamente.

A reportagem apurou que mais de 40 funcionários do Santos, do CT Rei Pelé ou da Vila Belmiro, também estão com Covid-19. Entre eles está Edu Dracena, executivo de futebol. Alguns setores já adotaram o home office.

Com a reapresentação do elenco alvinegro prevista para domingo, o médico infectologista Evaldo Stanislau preparou um plano de ações contra a Covid-19 e entregou as recomendações para os atletas.

"Ao chegarem ao CT Rei Pelé, todos farão teste de covid e existe a orientação do distanciamento, até que os resultados sejam analisados. Será obrigatório o uso de máscaras. Todos os funcionários que trabalharem presencialmente, no CT e na Vila Belmiro, serão testados a cada 48 horas. Já jogadores, comissão técnica e profissionais da área de saúde farão testes diariamente. Visitantes e prestadores de serviços também terão de fazer teste", informou o Santos, em nota oficial.