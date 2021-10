Esporte Santos vence Athletico em Curitiba e respira na luta contra o rebaixamento Madson, de cabeça, fez o gol da vitória alvinegra na Arena da Baixada

O Santos conseguiu uma importante vitória no Campeonato Brasileiro, que o permite se afastar da zona de rebaixamento. Neste sábado (30), a equipe alvinegra venceu o o Athletico-PR por 1 a 0 fora de casa e foi a 35 pontos na tabela. Madson marcou de cabeça. Pelo menos por enquanto, não tem chances de voltar a entrar no grupo dos quatro piores do torneio e se aproxima d...