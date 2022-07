Santos e Atlético-GO vivenciaram, durante a semana, as emoções na disputa por vaga na Copa Sul-Americana. Comemoração e animação do lado atleticano, ressaca, crise técnica e demissões na ala santista. As duas equipes se encontram no começo da tarde deste domingo (10), às 18 horas, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

(Veja escalações, onde assistir, arbitragem no fim deste texto)

É jogo importante, pois há outros concorrentes no radar dos alvinegros e rubro-negros. Nesse caso, não se pode perder ponto. Ao contrário, é preciso somar para fugir da faixa dos últimos colocados (Z4), especialmente o Dragão, que fechou a 15ª rodada só uma posição acima da zona da degola, com 17 pontos. O Peixe soma 19 pontos, um pouco acima (10º), mas se vê sob fogo cerrado da torcida.

A diferença de dois pontos na Série A reflete parte do momento que ambos estão vivendo, mas o Atlético-GO se vê com uma energia diferente. Após quatro jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas, a última na Série A para o São Paulo), o Dragão reagiu, deu uma resposta positiva, venceu o Olimpia (Paraguai) no tempo regulamentar (2 a 0) e nos pênaltis (5 a 3) e conquistou classificação inédita às quartas de final da Sul-Americana.

Foi um resultado que dá moral para a sequência do Brasileirão e para decidir a vaga na próxima quarta-feira (13), às quartas de final da Copa do Brasil, diante do Goiás. O clássico já é promessa de acirramento da rivalidade entre os dois principais clubes do futebol goiano.

No meio do caminho das partidas decisivas e eliminatórias, o Atlético-GO tem o Santos no trajeto. O Dragão enfrentará um dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro e mundial numa das piores fases. Eliminado na Sul-Americana pelo modesto Deportivo Táchira (Venezuela) nos pênaltis, em plena Vila Belmiro, o Santos ainda se vê praticamente alijado de chances na disputa de vaga às quartas da Copa do Brasil. Foi goleado pelo Corinthians no clássico de ida (4 a 0), e terá de devolver o placar na próxima semana para decidir a classificação novamente nas penalidades.

O resultado é que o Santos demitiu mais um treinador. O argentino Fabián Bustos caiu após o Peixe não passar de fase na Sula. Pior do que isso, o alvinegro só obteve uma vitória nos 14 últimos jogos. Além de Bustos, o ex-zagueiro Edu Dracena, que ocupava cargo no departamento de futebol do Santos, saiu. Outros membros da comissão técnica também devem sair.

Como novidade, a equipe será coordenada pelo assistente do clube, Marcelo Fernandes, acompanhado pelo ex-jogador do Peixe, Giovanni, destaque da equipe durante a campanha do vice nacional, em 1995.

O Atlético-GO adota o discurso de que é preciso manter o foco no jogo seguinte e no que cada partida e adversário exigem. O técnico Jorginho exigiu que o elenco atleticano mudasse rapidamente a chave após a noite histórica de quinta-feira (7). É hora de se voltar para o Santos, outro tricampeão da Libertadores, como é o Olimpia.

Na Baixada Santista, o Atlético-Go também defende bom retrospecto nos dois últimos anos, após retornar à elite nacional. Foram duas vitórias, por 1 a 0, na Vila Belmiro: em 2020 (golaço do sul-coreano Chico) e ano passado (gol de pênalti convertido por Zé Roberto). Até então, o Dragão nunca havia vencido no estádio do Peixe.

Jorginho, o técnico, não definiu a equipe. O xará dele, o meia Jorginho, participou de um treino nesta sexta-feira (8), no CT do Dragão. Vetado no jogo internacional com o Olimpia por causa de desconforto muscular na coxa esquerda, pode ser escalado ou preservado para o clássico com o Goiás. A comissão técnica e o departamento médico do clube têm sido criteriosos e não querem correr risco de perder jogadores importantes num elenco curto e enxuto.

O treinador espera que os outros jogadores que foram decisivos nos últimos jogos, como os atacantes Airton e Diego Churin, possam manter um bom aproveitamento na Vila Belmiro. Para Airton, a fase é de crescimento técnico, pois, nas jogadas rápidas dele, o time atleticano tem quebrado as linhas defensivas dos adversários.

Na vitória sobre o Olimpia, Airton fez um golaço, ao avançar com a bola, passar pela marcação adversária e chutar de esquerda para marcar o segundo gol rubro-negro.

Para Airton, decidir vaga na próxima fase da Sula, com o Nacional (Uruguai), valoriza a campanha do Dragão, mas não se pode perder o foco no Brasileiro, pois o clube não quer retornar ao Z4.

“Vamos ter mais um adversário forte e muito tradicional pela frente. Mas, antes de pensar no Nacional, temos outros jogos que serão muito decisivos. Agora, estamos totalmente focados no duelo contra o Santos. Será muito difícil”, ressaltou Airton.

FICHA TÉCNICA

Santos: João Paulo; Madson (Auro), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes (interino)

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Shaylon (Jorginho); Airton, Diego Churin e Wellington Rato (Luiz Fernando). Técnico: Jorginho

Local: Vila Belmiro (Santos-SP)

Data: 10/7/2022 (Domingo)

Horário: 18 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bráulio da Silva Machado/SC (Fifa)

Assistentes: Alex dos Santos/SC e Éder Alexandre/SC

Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes/SC

AVAR: Johnny Barros de Oliveira/SC