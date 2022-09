Para voltar a garantir um lugar entre os dez primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás vai precisar pontuar na Vila Belmiro na noite desta segunda-feira (5), às 20 horas, contra o Santos. O time esmeraldino perdeu lugar no top 10, mas tem confronto direto contra o Peixe para seguir na região mais nobre da tabela de classificação.

(Confira, no fim desta reportagem, escalações, onde assistir e arbitragem)

Antes de iniciar a rodada, o time esmeraldino olhava para o tabuleiro da Série A e vislumbrava andar até duas casas. No entanto, outros peões também tinham jogadas a fazer, e o Goiás voltou a ter a chance de subir só uma posição e trocar o 10º lugar pela 9ª colocação.

O miolo da tabela de classificação tem concorrentes em ascensão. O América-MG manteve a boa fase, não tropeçou diante do Coritiba e chegou aos 35 pontos. Essa é justamente a pontuação que o Goiás pode atingir se vencer o Santos, fora de casa, mas não ultrapassará o Coelho devido ao número de vitórias inferior.

O Red Bull Bragantino empatou com o líder Palmeiras e chegou aos mesmos 32 pontos do time esmeraldino, mas também avançou uma casa empurrando o time do técnico Jair Ventura para a 11ª colocação.

Outro concorrente que cresce na competição é o Fortaleza, que passou boa parte deste Brasileirão na lanterna, mas que vive boa fase e se aproxima da parte de cima da tabela. Apesar da derrota para o Botafogo neste domingo (4), está a dois pontos do Goiás, com 30.

Leia também:

+ Goiás descarta Léo Sena em campo este ano e prevê volta para 2023

+ Quem joga: veja provável escalação do Goiás para enfrentar o Santos

“Mais um jogo dificílimo para a gente dentro da competição. São dois pontos que nos separam, então, com uma vitória, conseguimos passar mais um adversário e é assim que a gente encara. Mais um grande desafio. Que a gente possa conseguir mais uma grande vitória e subir ainda mais na tabela”, avaliou o técnico Jair Ventura.

O Goiás chega animado para a partida contra o Santos porque defende uma invencibilidade de três rodadas e pode, pela primeira vez, emendar três vitórias consecutivas nesta edição do Brasileirão. Para o treinador esmeraldino, a equipe vive um momento de bons resultados aliados a um bom desempenho apresentado em campo.

“São três jogos de invencibilidade e vivemos um momento muito bom na competição, não só pelas vitórias, mas pela performance também. Isso gera ainda mais confiança e os treinos ficam mais competitivos, o clima e a atmosfera que envolvem o dia a dia ficam melhores. Sabemos que o trabalho tem que ser bom, mas os resultados tem que acompanhar”, disse o treinador do Goiás.

Para enfrentar o Santos, a tendência é que o treinador possa repetir a escalação vitoriosa no clássico contra o Dragão, mas Jair Ventura disse que não descarta uma surpresa. A única baixa é o volante Caio Vinícius, que está suspenso por ter sido expulso no clássico depois de entrar no segundo tempo.

Do lado santista, o técnico Lisca ganhou reforços como o volante Rodrigo Fernández e o atacante Marcos Leonardo, que estavam suspensos contra o Cuiabá e voltam a ficar à disposição. Portanto, o treinador do Peixe tem condição de escalar o time que considera ideal.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Lisca

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 20 horas

Onde assistir: Sportv (todo o Brasil) e Premiere

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)