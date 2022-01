Esporte Seel abre licitação para reforma dos banheiros do Serra Dourada Obra nos 36 banheiros é um dos pontos que constam no acordo, que ainda será assinado com o Ministério Público de Goiás para que o estádio volte a receber jogos em 2022

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abriu, no último dia 6, o processo de licitação para reforma dos 36 banheiros do estádio Serra Dourada. O custo das obras estão estimadas em R$ 3.161.840,94. A disputa será realizada na sede da Seel, no Jardim Goiás, no dia 21 de janeiro, às 9 horas. Vencerá a licitação a empresa que se propor a executar a obra, dentro ...