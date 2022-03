Esporte Seel definirá empresa para reforma dos banheiros do Serra Dourada Abertura dos envelopes, com as propostas de três empresas, será feita nesta quarta-feira (30), no auditório da secretaria no Serra Dourada

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) define nesta quarta-feira (30) qual será a empresa responsável por conduzir a reforma dos 36 banheiros do estádio Serra Dourada. A abertura dos envelopes com as propostas de três empresas está prevista para às 9 horas, na sede da secretaria, no Jardim Goiás. A conclusão do processo foi divulgada no Diário Oficial do Estado, ...