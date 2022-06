No próximo final de semana, a Turismo Nacional disputará a segunda etapa da temporada 2022, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O ingresso para cada dia do evento será a doação de 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na bilheteria do praça esportiva.

A categoria traz a oportunidade para o público desfilar de carro na pista no Autódromo. Para isso, é necessário doar 10kg de alimentos não perecíveis. As doações serão encaminhadas para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que realizará a distribuição junto às entidades locais.

A doação de 10kg de alimentos por ingresso também garante acesso aos boxes e um passeio especial para ver os carros e pilotos de perto, no domingo (12). A segunda etapa da Turismo Nacional conta na sua programação no sábado (11), com treinos livres, sessões classificatórias e as primeiras corridas do fim de semana.

Outras seis provas estão previstas para o domingo, em que acontecerá a visitação do público aos boxes, a partir das 12h, e do desfile dos carros na pista.



Classificação

O líder do campeonato na categoria Super é Fausto de Lucca, com 86 pontos. Na tabela da classe Elite está na liderança Guilherme Sirtoli, com 96. Wyllian Cezarotto e Natan Sperafico estão em primeiro na categoria A e somam 100 pontos. Já na B, quem está na frente é Faruk Araújo, com 92. Guto Baldo lidera com 55 pontos na Sênior, classe para os pilotos das categorias A e B acima dos 54 anos.

Confira detalhes da programação:

Sábado, 11 de junho

08h00 às 12h35 – Treinos

13h40 às 14h35 – Classificatórios

16h10 – Corrida 1 (A e B)

17h00 – Corrida 1 (Super e Elite)

Domingo, 12 de junho

08h40 – Corrida 2 (A e B)

09h30 – Corrida 2 (Super e Elite)

10h40 – Corrida 3 (A e B)

11h30 – Corrida 3 (Super e Elite)

12h00 – Visitação aos boxes

13h40 – Corrida 4 (A e B)

14h30 – Corrida 4 (Super e Elite)

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia