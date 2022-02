Apenas três técnicos estrangeiros passaram de um ano no comando de clubes brasileiros, considerando as últimas 12 temporadas completas. Abel Ferreira, no Palmeiras, é o mais longevo com 470 dias, neste sábado (12), desde o anúncio da sua contratação. Jorge Jesus, pelo Flamengo, e Gustavo Morínigo, no Coritiba, são os outros profissionais que superaram os 365 dias - veja a lista no quadro ao lado.

Neste início de temporada no Brasil, considerando as três principais divisões do Campeonato Brasileiro, sete clubes possuem treinadores estrangeiros neste momento.

Além do Palmeiras e Coritiba, o Fortaleza e o Sport (único na Série B) seguem com comandantes que já estavam no clube. Atlético-MG, Internacional e Flamengo foram ao mercado e começaram a atual temporada com novos técnicos do exterior.

Considerando as últimas 12 temporadas completas com clubes que estiveram nas duas principais divisões do Brasil, o Internacional foi o time que mais trabalhou com estrangeiros, cinco: Jorge Fossati, Coudet, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre e Alexander Medina.

No mesmo período, os argentinos foram os que mais trabalharam no Brasil (oito). Dos europeus, Portugal e Espanha tiveram representantes no futebol brasileiros - os dois países são conhecidos na Europa por serem escolas táticas e com nomes de destaque.