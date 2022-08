A 100 dias da Copa do Mundo, a seleção brasileira possui uma base definida, alguns atletas com presença praticamente garantida no Catar, mas ainda tem dúvidas em três posições específicas. Na lateral esquerda, zaga e ataque, jogadores ainda buscam espaço na lista final de 26 convocados, que deve ser divulgada em definitivo até o dia 14 de novembro - antes, em 21 de outubro, 55 nomes estarão na pré-lista.

As posições de defesa geram as principais perguntas. “Ainda há dúvidas na zaga e na lateral esquerda. Creio que essas três vagas a mais abertas pela Fifa serão destinadas a jogadores ofensivos. Pelo menos uma delas está indefinida porque há muitos concorrentes”, analisou o jornalista Alexandre Lozetti, do Sportv.

Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva e Militão estarão na Copa do Mundo. A quarta vaga é o mistério, pois o preferido do técnico Tite está lesionado - Lucas Veríssimo, do Benfica. Uma alternativa ao ex-jogador do Santos é Gabriel Magalhães, do Arsenal.

“Caso ele (Lucas Veríssimo) consiga voltar bem tecnicamente e em tempo de readquirir ritmo de jogo, acredito que será convocado. Caso contrário, é uma vaga totalmente aberta. Não descarto a possibilidade da comissão técnica usar a data Fifa de setembro para observar alguém jamais convocado, como por exemplo Bremer, melhor zagueiro da liga italiana na temporada passada”, comentou Lozetti.

A lateral esquerda do Brasil tem um nome certo, o de Alex Sandro, mas seu reserva imediato deve sair da disputa entre Alex Telles e Guilherme Arana. Outra opção que chegou a ser testada foi Renan Lodi, que perdeu chance na seleção por não ter esquema vacinal completo no início deste ano.

“A resolução passará pela adaptação de Telles ao Sevilla. Será titular no seu novo clube? Terá minutos suficientes? Hoje, a situação de Arana é mais estável, mas um bom início de Telles pode recolocá-lo na disputa. São dois bons jogadores e foram bem nos minutos recentes que tiveram com Tite”, concluiu Lozetti.

O técnico Tite já convocou 48 jogadores durante o ciclo da Copa do Catar. São 18 dos 26 nomes que já estão praticamente garantidos na lista do treinador: os goleiros Alisson, Ederson e Weverton, os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, os laterais Alex Sandro, Danilo e Daniel Alves, os volantes Casemiro, Fred e Fabinho, os meias Lucas Paquetá e Philippe Coutinho e os atacantes Neymar, Vinicius Júnior, Raphinha e Richarlison.

Bruno Guimarães pode ser novidade no meio, enquanto o ataque possui as principais dúvidas, mas alguns jogadores estão à frente, como Gabriel Jesus, Antony, Matheus Cunha, Roberto Firmino, Rodrygo e Pedro.