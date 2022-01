Esporte Seleção chega ao Equador com dupla do Flamengo e desfalques na comissão O estafe da seleção estará desfalcado por causa de testes positivos de covid-19 antes do embarque. O coordenador Juninho Paulista e o auxiliar técnico César Sampaio estão entre as baixas

A seleção brasileira começou a se reunir na madrugada desta segunda-feira (24) na cidade de Quito, onde enfrenta o Equador na quinta-feira, às 18h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo, foram os primeiros jogadores a se apresentar no Hotel Sheraton, onde a delegação f...