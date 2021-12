Esporte Seleção da Libertadores tem cinco do Palmeiras e ataque com Hulk e Gabigol Os 11 melhores do torneio são jogadores dos quatro semifinalistas: o campeão Palmeiras, o vice Flamengo, o Atlético-MG e o Barcelona-EQU

Um dia antes de completar uma semana da final da Libertadores e do tricampeonato do Palmeiras, a Conmebol divulgou a seleção da competição. Em suas redes sociais oficiais, a entidade publicou o popular campinho com os 11 melhores do torneio, composto por jogadores dos quatro semifinalistas: o campeão Palmeiras, o vice Flamengo, o Atlético Mineiro e o Barcelona-EQU. O Time d...