Esporte Seleção faz último treino e define Marquinhos como capitão na Argentina Brasil não tem um capitão fixo sob o comando de Tite, mas Thiago Silva teve essa responsabilidade em sete das 15 partidas disputadas neste ano

O zagueiro Marquinhos será capitão da seleção brasileira pela quinta vez na carreira nesta terça-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no clássico contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Ele ocupará a função no lugar de Thiago Silva, que foi sacado do time titular para a entrada de Éder Militão. O último treino antes da par...