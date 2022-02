Esporte Seleção feminina empata com Holanda em estreia no Torneio da França Foi o terceiro empate seguido no confronto entre as seleções. O último havia sido na Olimpíada de Tóquio-2020

A seleção feminina de futebol estreou com empate no Torneio Internacional da França. Nesta quarta-feira (16), pela primeira rodada da competição amistosa, as brasileiras ficaram no 1 a 1 com a Holanda, atual vice-campeã mundial, no estádio Michel d'Ornano, em Caen, na Normandia. Foi o terceiro empate seguido no confronto entre as seleções. O último havia sido na Oli...