Esporte Seleção no Equador remete ao início da era Tite, 'chatice' e até choro Brasil e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (27), a partir das 18 horas (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar

Não fazia muito tempo que o segundo treino com a seleção brasileira tinha terminado. Ansioso pela estreia como técnico do Brasil, Tite conversava com o então coordenador de seleções, Edu Gaspar, no estádio Atahualpa, em Quito. No papo, mostrou como estava impressionado com a nova realidade e a capacidade de assimilação dos jogadores às suas ideias recém-transmitidas. Na noite ...